Рыбакина вошла в состав сборной Казахстана на 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявлена в составе сборной Казахстана на участие в матче 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2026 с Испанией.

Помимо Рыбакиной, в составе сборной Казахстана также выступят Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Соня Жиенбаева. За сборную Испании заявлены Джессика Бузас Манейро, Кейтлин Каведо, Марина Бассолс-Рибера и Сара Соррибес-Тормо.

Финальный этап женского Кубка мира по теннису пройдёт с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжене. Действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг является сборная Италии, которая в финале обыграла США (2:0).