15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина вошла в состав сборной Казахстана на 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2026

Рыбакина вошла в состав сборной Казахстана на 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2026
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявлена в составе сборной Казахстана на участие в матче 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2026 с Испанией.

Помимо Рыбакиной, в составе сборной Казахстана также выступят Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Соня Жиенбаева. За сборную Испании заявлены Джессика Бузас Манейро, Кейтлин Каведо, Марина Бассолс-Рибера и Сара Соррибес-Тормо.

Финальный этап женского Кубка мира по теннису пройдёт с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжене. Действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг является сборная Италии, которая в финале обыграла США (2:0).

Материалы по теме
Видео
Рыбакина и Бенчич провели в Братиславе совместную тренировку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android