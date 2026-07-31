Стала известна сетка «Мастерса» в Монреале, где сыграют Медведев, Хачанов и Рублёв

Сегодня, 31 июля, прошла жеребьёвка «Мастерса» в Монреале, Канада, где сыграют российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв. Под первым номером на турнире посеян немец Александр Зверев.

Фото: Скриншот трансляции

Даниил Медведев начнёт свой путь на турнире с матча второго круга. Карен Хачанов в стартовой встрече соревнований сыграет с чилийцем Алехандро Табило (30-й номер рейтинга). Андрей Рублёв проведёт свою первую игру на турнире с американцем Фрэнсисом Тиафо (19-й номер рейтинга).

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 13 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон, который в финале прошлогоднего турнира обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).