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Калинская — Пегула: американка выиграла первый сет 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Калинская — Пегула: американка выиграла первый сет 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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В эти минуты в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне встречаются третья ракетка мира 32-летняя американская теннисистка Джессика Пегула и 20-й номер рейтинга 27-летняя россиянка Анна Калинская. Пегула выиграла первый сет — 6:3. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 36 минут.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Пегула ведёт 4-1 по личным встречам (3-0 на харде).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей победительницей соревнований является канадская теннисистка Лейла Фернандес, которая завершила выступление в розыгрыше турнира этого года во втором круге соревнований.

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