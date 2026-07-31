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Джессика Пегула — Анна Калинская, результат матча 31 июля 2026, счет 2:0, 1/4 финала WTA-500 Вашингтон

Анна Калинская проиграла Пегуле в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, США, уступив хозяйке кортов Джессике Пегуле (третий номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Пегула выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Калинская сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Пегула поспорит с победительницей встречи между российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой.

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