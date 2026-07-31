Анна Калинская проиграла Пегуле в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, США, уступив хозяйке кортов Джессике Пегуле (третий номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.
Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:10 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
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|2
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20
Анна Калинская
А. Калинская
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Пегула выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Калинская сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
За выход в финал турнира в Вашингтоне Пегула поспорит с победительницей встречи между российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой.
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