Анна Калинская проиграла Пегуле в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, США, уступив хозяйке кортов Джессике Пегуле (третий номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Пегула выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Калинская сделала в игре три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Пегула поспорит с победительницей встречи между российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой.