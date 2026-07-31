16-летняя Кристина Лютова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США, обыграв американку Кэти Макнелли (73-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. Стоит отметить, что по ходу второго сета россиянка выиграла шесть геймов подряд.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Лютова не выполнила подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Макнелли не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Мемфисе Лютова поспорит с победительницей встречи между двумя американскими теннисистками Элиной Калиевой и Питон Стирнс.