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Кристина Лютова — Кэти Макнелли, результат матча 31 июля 2026, счет 2:0, 1/4 финала WTA-250 Мемфис

16-летняя Кристина Лютова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе
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229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США, обыграв американку Кэти Макнелли (73-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. Стоит отметить, что по ходу второго сета россиянка выиграла шесть геймов подряд.

Мемфис. 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:10 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кэти Макнелли
73
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Лютова не выполнила подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Макнелли не сделала в игре эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Мемфисе Лютова поспорит с победительницей встречи между двумя американскими теннисистками Элиной Калиевой и Питон Стирнс.

Календарь турнира в Мемфисе
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