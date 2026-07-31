Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Торонто, где сыграют Андреева, Шнайдер, Калинская

Сегодня, 31 июля, прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, в основной сетке которого сыграют Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Под первым номером на турнире посеяна лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Андреева начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где ей предстоит сыграть с победительницей встречи Александра Олейникова (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия). Шнайдер во втором круге поборется с сильнейшей теннисисткой из матча двух квалифаеров. Калинская встретится с победительницей встречи Маккартни Кесслер (США) — Каданс Брас (Канада), а Александрова — с сильнейшей теннисисткой из матча между колумбийкой Камилой Осорио и квалифайером. Самсонова стартует на турнире с первого круга, где её соперницей станет индонезийская теннисистка Джаниче Чен.

Турнир в Торонто пройдёт со 2 по 13 августа. Действующей победительницей соревнований является канадка Виктория Мбоко.