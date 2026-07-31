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«Оно того стоило». Шнайдер — о выступлении в паре с Винус Уильямс в Вашингтоне

«Оно того стоило». Шнайдер — о выступлении в паре с Винус Уильямс в Вашингтоне
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась впечатлениями после выступления в парном разряде с американкой Винус Уильямс на турнире WTA-500 в Вашингтоне, США. Ранее теннисистки уступили в матче 1/4 финала соревнований китайскому дуэту Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань со счётом 4:6, 2:6.

Вашингтон — парный разряд (ж). 1/4 финала
30 июля 2026, четверг. 01:15 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Д. Шнайдер В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Тан Цяньхуэй
Китай
Тан Цяньхуэй
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Т. Цяньхуэй С. Ифань

«Это было здорово. Такой возможности точно никогда не ожидала. Поэтому, когда меня спросили сыграть, сразу ответила: «Да, я в деле».

Это были отличные два матча. На самом деле неважно, как именно мы играли. Независимо от результата, главное — то, что ты играешь с такой легендой, как Винус.

Это уже настолько важный опыт и воспоминание. Так что оно определённо того стоило — выйти на корт и просто попытаться понять образ мышления такого потрясающего игрока», — сказала Шнайдер на пресс-конференции в Вашингтоне.

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