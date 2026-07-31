«Оно того стоило». Шнайдер — о выступлении в паре с Винус Уильямс в Вашингтоне

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась впечатлениями после выступления в парном разряде с американкой Винус Уильямс на турнире WTA-500 в Вашингтоне, США. Ранее теннисистки уступили в матче 1/4 финала соревнований китайскому дуэту Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань со счётом 4:6, 2:6.
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«Это было здорово. Такой возможности точно никогда не ожидала. Поэтому, когда меня спросили сыграть, сразу ответила: «Да, я в деле».
Это были отличные два матча. На самом деле неважно, как именно мы играли. Независимо от результата, главное — то, что ты играешь с такой легендой, как Винус.
Это уже настолько важный опыт и воспоминание. Так что оно определённо того стоило — выйти на корт и просто попытаться понять образ мышления такого потрясающего игрока», — сказала Шнайдер на пресс-конференции в Вашингтоне.
- 31 июля 2026
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