Алекс де Минор в двух партиях проиграл Накашиме в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог выйти в 1/2 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне, США, уступив американцу Брэндону Накашиме (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. За время матча Накашима выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Алекс де Минор сделал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Накашима сыграет с победителем встречи между двумя американскими теннисистами Тейлором Фрицем и Алексом Михельсеном.