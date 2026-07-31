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Алекс де Минор — Брэндон Накашима, результат матча 31 июля 2026, счет 0:2, 1/4 финала АТР-500 Вашингтон

Алекс де Минор в двух партиях проиграл Накашиме в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог выйти в 1/2 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне, США, уступив американцу Брэндону Накашиме (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Вашингтон (м). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 21:10 МСК
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. За время матча Накашима выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Алекс де Минор сделал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В полуфинале турнира в Вашингтоне Накашима сыграет с победителем встречи между двумя американскими теннисистами Тейлором Фрицем и Алексом Михельсеном.

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