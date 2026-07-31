Алекс де Минор в двух партиях проиграл Накашиме в 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог выйти в 1/2 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне, США, уступив американцу Брэндону Накашиме (33-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
Вашингтон (м). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 21:10 МСК
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
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|6
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. За время матча Накашима выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Алекс де Минор сделал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.
В полуфинале турнира в Вашингтоне Накашима сыграет с победителем встречи между двумя американскими теннисистами Тейлором Фрицем и Алексом Михельсеном.
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