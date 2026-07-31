Наоми Осака вышла в 1/2 финала турнира в Вашингтоне, обыграв Коччаретто

13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/2 финала турнира в Вашингтоне, США, обыграв итальянку Элизабетту Коччаретто (71-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. За время матча Коччаретто выполнила одну подачу навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Наоми Осака сделала в игре девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Наоми Осака поспорит с победительницей встречи Элина Свитолина (Украина) – Александра Эала (Филиппины).