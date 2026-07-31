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Элизабетта Коччаретто — Наоми Осака, результат матча 31 июля 2026, счет 1:2, 1/4 финала WTA-500 Вашингтон

Наоми Осака вышла в 1/2 финала турнира в Вашингтоне, обыграв Коччаретто
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13-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/2 финала турнира в Вашингтоне, США, обыграв итальянку Элизабетту Коччаретто (71-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 21:10 МСК
Элизабетта Коччаретто
71
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. За время матча Коччаретто выполнила одну подачу навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Наоми Осака сделала в игре девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Наоми Осака поспорит с победительницей встречи Элина Свитолина (Украина) – Александра Эала (Филиппины).

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