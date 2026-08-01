Шнайдер — Самсонова: Диана выиграла первый сет 1/4 финала турнира в Вашингтоне

В эти минуты в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне встречаются россиянки 18-я ракетка мира 22-летняя Диана Шнайдер и 70-й номер рейтинга 27-летняя Людмила Самсонова. Шнайдер выиграла первый сет — 6:2. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 45 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Диана ведёт 2-1 по личным встречам (1-0 на харде). Она дважды выиграла у Людмилы в 2024 году — на грунте Рима (6:1, 6:3) и на харде Торонто (4:6, 6:1, 6:4). Самсонова же недавно взяла реванш во втором раунде Уимблдона-2026 — 6:4, 4:6, 6:2.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей победительницей соревнований является канадская теннисистка Лейла Фернандес, которая завершила выступление в розыгрыше турнира этого года во втором круге соревнований.