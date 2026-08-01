«Не позволила эмоциям взять верх». Лютова — о победе в 1/4 финала турнира в Мемфисе

229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США. В полуфинале россиянка оказалась сильнее хозяйки кортов Кэти Макнелли (6:3, 6:4).
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«Очень счастлива. Это мой первый полуфинал турнира категории WTA-250, для меня это словно путешествие мечты. Поэтому очень счастлива и благодарна за всё, что у меня есть.
Она — отличная соперница, великолепная теннисистка. Это был настоящий бой. Во втором сете в начале она показала свой лучший теннис. Думаю, при счёте 0:4 мне удалось снова полностью сосредоточиться. Всё было очень завязано на психологии. Я не позволила эмоциям взять верх и продолжила играть, наслаждаться борьбой, наслаждаться тем, что нахожусь на корте и выступаю перед зрителями», – сказала Лютова в интервью на корте после матча.
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