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«Не позволила эмоциям взять верх». Лютова — о победе в 1/4 финала турнира в Мемфисе

«Не позволила эмоциям взять верх». Лютова — о победе в 1/4 финала турнира в Мемфисе
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229-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова прокомментировала выход в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе, США. В полуфинале россиянка оказалась сильнее хозяйки кортов Кэти Макнелли (6:3, 6:4).

Мемфис. 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:10 МСК
Кристина Лютова
229
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кэти Макнелли
73
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

«Очень счастлива. Это мой первый полуфинал турнира категории WTA-250, для меня это словно путешествие мечты. Поэтому очень счастлива и благодарна за всё, что у меня есть.

Она — отличная соперница, великолепная теннисистка. Это был настоящий бой. Во втором сете в начале она показала свой лучший теннис. Думаю, при счёте 0:4 мне удалось снова полностью сосредоточиться. Всё было очень завязано на психологии. Я не позволила эмоциям взять верх и продолжила играть, наслаждаться борьбой, наслаждаться тем, что нахожусь на корте и выступаю перед зрителями», – сказала Лютова в интервью на корте после матча.

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Лютова — в полуфинале дебютного турнира WTA! Во втором сете она взяла шесть геймов подряд
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