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Пегула — о победе над Калинской: всегда испытываю напряжение, когда играю с ней

Пегула — о победе над Калинской: всегда испытываю напряжение, когда играю с ней
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в 1/4 финала турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 19:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Анна Калинская
20
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

– Когда играю против неё, всегда чувствую напряжение. В концовке она выполнила пару ударов навылет, я ошиблась всего на одном-двух мячах — и вот уже счёт 5:5, а матч может полностью развернуться в другую сторону. Такое уже случалось в наших встречах, причём с обеими из нас. Хотя со стороны всё выглядело довольно уверенно, внутри у меня такого ощущения не было.

– У неё был медицинский тайм-аут из-за пальца на ноге, и после этого было заметно, что она уже не могла двигаться так же свободно.
– Не уверена, что именно произошло, заметила, что её что-то беспокоило. Возможно, это началось ещё в самом начале матча или Анна что-то почувствовала. Знаете, учитывая её стиль игры, иногда это даже опаснее, когда Калинская чувствует себя не лучшим образом, потому что тогда она начинает ещё смелее идти на удары. А когда она играет абсолютно раскованно, именно тогда показывает свой лучший теннис. Поэтому я старалась не обращать на это внимания и не делать никаких выводов, — сказала Пегула в студии Tennis Channel.

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