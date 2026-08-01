Пегула — о победе над Калинской: всегда испытываю напряжение, когда играю с ней

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в 1/4 финала турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

– Когда играю против неё, всегда чувствую напряжение. В концовке она выполнила пару ударов навылет, я ошиблась всего на одном-двух мячах — и вот уже счёт 5:5, а матч может полностью развернуться в другую сторону. Такое уже случалось в наших встречах, причём с обеими из нас. Хотя со стороны всё выглядело довольно уверенно, внутри у меня такого ощущения не было.

– У неё был медицинский тайм-аут из-за пальца на ноге, и после этого было заметно, что она уже не могла двигаться так же свободно.

– Не уверена, что именно произошло, заметила, что её что-то беспокоило. Возможно, это началось ещё в самом начале матча или Анна что-то почувствовала. Знаете, учитывая её стиль игры, иногда это даже опаснее, когда Калинская чувствует себя не лучшим образом, потому что тогда она начинает ещё смелее идти на удары. А когда она играет абсолютно раскованно, именно тогда показывает свой лучший теннис. Поэтому я старалась не обращать на это внимания и не делать никаких выводов, — сказала Пегула в студии Tennis Channel.