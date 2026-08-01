Диана Шнайдер уверенно обыграла Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне после победы над соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей в мировом рейтинге 70-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась победой Дианы. Счёт встречи — 6:3, 6:4.

По ходу матча Шнайдер сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из пяти. Самсонова девять раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала лишь один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинале турнира Шнайдер сразится с американской спортсменкой, третьим номером рейтинга WTA Джессикой Пегулой.