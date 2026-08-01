Диана Шнайдер уверенно обыграла Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне после победы над соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей в мировом рейтинге 70-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась победой Дианы. Счёт встречи — 6:3, 6:4.
Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 23:40 МСК
18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
70
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
По ходу матча Шнайдер сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из пяти. Самсонова девять раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала лишь один брейк-пойнт из пяти заработанных.
В полуфинале турнира Шнайдер сразится с американской спортсменкой, третьим номером рейтинга WTA Джессикой Пегулой.
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