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Диана Шнайдер — Людмила Самсонова, результат матча 1 августа 2026, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Диана Шнайдер уверенно обыграла Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
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18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне после победы над соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей в мировом рейтинге 70-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась победой Дианы. Счёт встречи — 6:3, 6:4.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 23:40 МСК
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Людмила Самсонова
70
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

По ходу матча Шнайдер сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из пяти. Самсонова девять раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала лишь один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинале турнира Шнайдер сразится с американской спортсменкой, третьим номером рейтинга WTA Джессикой Пегулой.

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
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