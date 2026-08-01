Тейлор Фриц на тай-брейке одолел Алекса Михельсена, выйдя в полуфинал турнира в Вашингтоне

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), выиграв у соотечественника Алекса Михельсена, занимающего 72-ю строчка рейтинга. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу матча Фрицу удалось 15 раз подать навылет, допустить три двойные ошибки и реализовать три брейк-пойнта из шести. Михельсен сделал пять эйсов, допустив при этом семь двойных ошибок, и реализовав 2 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Соперник Тейлора Фрица в полуфинале турнира станет соотечественник Брэндон Накашима, занимающий 33-ю строчку рейтинга.