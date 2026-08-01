15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Алекс Михельсен, результат матча 1 августа 2026, счёт 2:1, 1/4 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне, США

Тейлор Фриц на тай-брейке одолел Алекса Михельсена, выйдя в полуфинал турнира в Вашингтоне
Комментарии

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), выиграв у соотечественника Алекса Михельсена, занимающего 72-ю строчка рейтинга. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).

Вашингтон (м). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 23:25 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
1 		6 6 6
         
Алекс Михельсен
40
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу матча Фрицу удалось 15 раз подать навылет, допустить три двойные ошибки и реализовать три брейк-пойнта из шести. Михельсен сделал пять эйсов, допустив при этом семь двойных ошибок, и реализовав 2 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Соперник Тейлора Фрица в полуфинале турнира станет соотечественник Брэндон Накашима, занимающий 33-ю строчку рейтинга.

Турнирная сетка ATP-500 в Вашингтоне
Календарь ATP-500 в Вашингтоне
Материалы по теме
Диана Шнайдер уверенно обыграла Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android