Тейлор Фриц на тай-брейке одолел Алекса Михельсена, выйдя в полуфинал турнира в Вашингтоне
Поделиться
10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), выиграв у соотечественника Алекса Михельсена, занимающего 72-ю строчка рейтинга. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (8:6).
Вашингтон (м). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 23:25 МСК
10
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 8
|
|6
|6 6
40
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу матча Фрицу удалось 15 раз подать навылет, допустить три двойные ошибки и реализовать три брейк-пойнта из шести. Михельсен сделал пять эйсов, допустив при этом семь двойных ошибок, и реализовав 2 брейк-пойнта из 10 заработанных.
Соперник Тейлора Фрица в полуфинале турнира станет соотечественник Брэндон Накашима, занимающий 33-ю строчку рейтинга.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2026
-
01:44
-
01:21
-
00:48
-
00:27
-
00:04
- 31 июля 2026
-
23:24
-
23:04
-
22:43
-
21:45
-
20:43
-
20:28
-
19:50
-
19:30
-
19:03
-
18:42
-
17:38
-
16:34
-
16:04
-
16:00
-
14:57
-
14:36
-
13:59
-
13:04
-
11:54
-
11:33
-
11:00
-
10:44
-
10:27
-
10:08
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
08:46
-
08:30
-
05:58