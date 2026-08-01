Рафаэль Ходар одержал волевую победу над Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал Вашингтона

Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге, обыграл экс пятую ракетку мира (ныне 15-й номер рейтинга) итальянца Лоренцо Музетти в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Ходар пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник Музетти сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Рафаэль Ходар поспорит с победителем противостояния Алехандро Табило (Чили) — Бен Шелтон (США).