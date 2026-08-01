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Рафаэль Ходар — Лоренцо Музетти, результат матча 1 августа 2026, счёт 2:1, 1/4 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне, США

Рафаэль Ходар одержал волевую победу над Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал Вашингтона
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Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге, обыграл экс пятую ракетку мира (ныне 15-й номер рейтинга) итальянца Лоренцо Музетти в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:1, 6:4.

Вашингтон (м). 1/4 финала
01 августа 2026, суббота. 01:30 МСК
Рафаэль Ходар
24
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		1 4
         
Лоренцо Музетти
15
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Ходар пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник Музетти сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Рафаэль Ходар поспорит с победителем противостояния Алехандро Табило (Чили) — Бен Шелтон (США).

Турнирная сетка ATP-500 в Вашингтоне
Календарь ATP-500 в Вашингтоне
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