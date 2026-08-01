Рафаэль Ходар одержал волевую победу над Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал Вашингтона
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Испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий 24-е место в рейтинге, обыграл экс пятую ракетку мира (ныне 15-й номер рейтинга) итальянца Лоренцо Музетти в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:1, 6:4.
Вашингтон (м). 1/4 финала
01 августа 2026, суббота. 01:30 МСК
24
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
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|1
|4
15
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Ходар пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Его соперник Музетти сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных.
За выход в финал турнира в Вашингтоне Рафаэль Ходар поспорит с победителем противостояния Алехандро Табило (Чили) — Бен Шелтон (США).
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