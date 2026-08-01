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Александра Эала — Элина Свитолина, результат матча 1 августа 2026, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Александра Эала выбила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
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28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне после победы над украинской спортсменкой Элиной Свитолиной, занимающей в мировом рейтинге 10-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась победой Александры. Счёт встречи — 6:3, 6:4.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
01 августа 2026, суббота. 02:15 МСК
Александра Эала
28
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Элина Свитолина
10
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

По ходу матча Эала сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 15. Свитолина два раза подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале турнира Эала сразится с японской спортсменкой, экс-первым номером рейтинга WTA Наоми Осакой.

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне (ж)
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