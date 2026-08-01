Александра Эала выбила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

28-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне после победы над украинской спортсменкой Элиной Свитолиной, занимающей в мировом рейтинге 10-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась победой Александры. Счёт встречи — 6:3, 6:4.

По ходу матча Эала сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 15. Свитолина два раза подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале турнира Эала сразится с японской спортсменкой, экс-первым номером рейтинга WTA Наоми Осакой.