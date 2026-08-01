Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 31 июля

С 31 июля на 1 августа в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Результаты матчей с 31 июля на 1 августа (время московское):

Джессика Пегула (США) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 7:5;

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 4:6, 3:6;

Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:4;

Александра Эала (Филиппины) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 6:4.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).