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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 31 июля: как сыграли россиянки, сенсации, кто вылетел

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 31 июля
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С 31 июля на 1 августа в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Результаты матчей с 31 июля на 1 августа (время московское):

Джессика Пегула (США) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 7:5;
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 4:6, 3:6;
Диана Шнайдер (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:4;
Александра Эала (Филиппины) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 6:4.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).

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