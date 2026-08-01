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Анастасия Захарова — Мэддисон Инглис, результат матча 7 августа 2025, счёт 1:2, 1/4 финала турнира WTA-250 в Мемфисе

Анастасия Захарова с «баранкой» проиграла Ренате Сарасуа в 1/4 финала турнира в Мемфисе
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101-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе (США), уступив в матче 1/4 финала мексиканке Ренате Сарасуа (83-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Мемфис. 1/4 финала
01 августа 2026, суббота. 02:35 МСК
Анастасия Захарова
101
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Рената Сарасуа
83
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Захарова выполнила одну подачу навылет и не допустила при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать два из семи брейк-пойнтов. Сарасуа не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Мемфисе мексиканка сыграет с победительницей встречи Дарья Видьманова (Чехия) – Кэти Волынец (США).

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