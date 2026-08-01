Анастасия Захарова с «баранкой» проиграла Ренате Сарасуа в 1/4 финала турнира в Мемфисе

101-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-250 в Мемфисе (США), уступив в матче 1/4 финала мексиканке Ренате Сарасуа (83-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Захарова выполнила одну подачу навылет и не допустила при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать два из семи брейк-пойнтов. Сарасуа не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала все пять заработанных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Мемфисе мексиканка сыграет с победительницей встречи Дарья Видьманова (Чехия) – Кэти Волынец (США).