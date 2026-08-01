15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны все участницы и пары полуфинала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Определились все участницы и пары полуфинала турнира WTA-500 в Вашингтоне
Комментарии

С 31 июля на 1 августа в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. По итогам сыгранных матчей игрового дня стали известны все участницы и пары 1/2 финала.

В четвёрку сильнейших на турнире отобрались представительница Филиппин Александра Эала, экс-первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, американка Джессика Пегула и российская теннисистка Диана Шнайдер. Пары 1/2 финала турнира выглядят следующим образом:

Джессика Пегула (США) — Диана Шнайдер (Россия);
Александра Эала (Филиппины) — Наоми Осака (Япония).

Матчи состоятся сегодня, 1 августа. Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).

Календарь турнира в Вашингтоне (ж)
Сетка турнира в Вашингтоне (ж)
Материалы по теме
Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 31 июля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android