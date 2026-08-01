Определились все участницы и пары полуфинала турнира WTA-500 в Вашингтоне

С 31 июля на 1 августа в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. По итогам сыгранных матчей игрового дня стали известны все участницы и пары 1/2 финала.

В четвёрку сильнейших на турнире отобрались представительница Филиппин Александра Эала, экс-первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, американка Джессика Пегула и российская теннисистка Диана Шнайдер. Пары 1/2 финала турнира выглядят следующим образом:

Джессика Пегула (США) — Диана Шнайдер (Россия);

Александра Эала (Филиппины) — Наоми Осака (Япония).

Матчи состоятся сегодня, 1 августа. Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей чемпионкой соревнований является 34-я ракетка мира Лейла Фернандес (Канада).