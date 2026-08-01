Табило обыграл Шелтона и вышел в полуфинал Вашингтона
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30-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграл представителя США Бена Шелтона, занимающего в мировом рейтинге восьмое место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4.
Вашингтон (м). 1/4 финала
01 августа 2026, суббота. 04:15 МСК
30
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
8
Бен Шелтон
Б. Шелтон
По ходу матча Табило сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти. Шелтон подал навылет пять раз, сделал три двойные ошибки, а также реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов.
Турнир категории АТР-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.
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