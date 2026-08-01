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Табило обыграл Шелтона и вышел в полуфинал Вашингтона

Табило обыграл Шелтона и вышел в полуфинал Вашингтона
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30-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграл представителя США Бена Шелтона, занимающего в мировом рейтинге восьмое место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

Вашингтон (м). 1/4 финала
01 августа 2026, суббота. 04:15 МСК
Алехандро Табило
30
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 4
         
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

По ходу матча Табило сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти. Шелтон подал навылет пять раз, сделал три двойные ошибки, а также реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов.

Турнир категории АТР-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

Календарь турнира АТР-500 в Вашингтоне
Сетка турнира в Вашингтоне
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