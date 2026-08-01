Табило обыграл Шелтона и вышел в полуфинал Вашингтона

30-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграл представителя США Бена Шелтона, занимающего в мировом рейтинге восьмое место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

По ходу матча Табило сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из пяти. Шелтон подал навылет пять раз, сделал три двойные ошибки, а также реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов.

Турнир категории АТР-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.