Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 1 августа
В ночь с 30 июля на 1 августа в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей соревновательного дня.
Теннис. АТР-500. Вашингтон. Результаты матчей на 1 августа, мск:
- Брэндон Накашима (США) – Алекс де Минор (Австралия) – 7:6, 6:4;
Тейлор Фриц (США) – Алекс Михельсен (США) – 6:1, 3:6, 7:6;
Рафаэль Ходар (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия) – 1:6, 6:1, 6:4;
Алехандро Табило (Чили) – Бен Шелтон (США) – 4:6, 7:5, 6:4.
Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.
Турнир является частью US Open Series — серии турниров, которые проходят в Северной Америке на кортах с твёрдым покрытием в преддверии Открытого чемпионата США.
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