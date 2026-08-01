Турнир АТР-500 в Вашингтоне: результаты матчей на 1 августа

В ночь с 30 июля на 1 августа в Вашингтоне, США, продолжился розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей соревновательного дня.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Результаты матчей на 1 августа, мск:

Брэндон Накашима (США) – Алекс де Минор (Австралия) – 7:6, 6:4;

Тейлор Фриц (США) – Алекс Михельсен (США) – 6:1, 3:6, 7:6;

Рафаэль Ходар (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия) – 1:6, 6:1, 6:4;

Алехандро Табило (Чили) – Бен Шелтон (США) – 4:6, 7:5, 6:4.

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

Турнир является частью US Open Series — серии турниров, которые проходят в Северной Америке на кортах с твёрдым покрытием в преддверии Открытого чемпионата США.