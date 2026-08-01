Определились все полуфинальные пары мужского турнира ATP-500 в Вашингтоне

Стали известны все теннисисты, которые сыграют в 1/2 финала в одиночном разряде на хардовом турнире категории ATP-500 в столице США Вашингтоне.

Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Брэндон Накашима (США), Тейлор Фриц (США), Рафаэль Ходар (Испания) и Алехандро Табило (Чили).

Все пары 1/2 финала на ATP-500 в Вашингтоне.

Брэндон Накашима (США) — Тейлор Фриц (США);

Рафаэль Ходар (Испания) — Алехандро Табило (Чили).

Турнир категории АТР-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

Турнир является частью US Open Series — серии турниров, которые проходят в Северной Америке на кортах с твёрдым покрытием в преддверии Открытого чемпионата США.