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Определились все полуфинальные пары женского турнира WTA-250 в Мемфисе

Определились все полуфинальные пары женского турнира WTA-250 в Мемфисе
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Стали известны все теннисистки, которые сыграют в 1/2 финала в одиночном разряде на хардовом турнире категории WTA-250 в Мемфисе.

Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Кристина Лютова (Россия), Эльвина Калиева (США), Рената Сарасуа (Мексика) и Дарья Видманова (Чехия).

Все пары 1/2 финала на WTA-250 в Мемфисе.

Кристина Лютова (Россия) — Эльвина Калиева (США);

Дарья Видманова (Чехия) — Рената Сарасуа (Мексика).

Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира WTA-250 составляет $ 283 тыс.

Турнир вернулся в WTA тур впервые почти за 15 лет, заменив бывший турнир в Кливленде (Огайо).

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