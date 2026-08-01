Определились все полуфинальные пары женского турнира WTA-250 в Мемфисе

Стали известны все теннисистки, которые сыграют в 1/2 финала в одиночном разряде на хардовом турнире категории WTA-250 в Мемфисе.
Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Кристина Лютова (Россия), Эльвина Калиева (США), Рената Сарасуа (Мексика) и Дарья Видманова (Чехия).
Все пары 1/2 финала на WTA-250 в Мемфисе.
Кристина Лютова (Россия) — Эльвина Калиева (США);
Дарья Видманова (Чехия) — Рената Сарасуа (Мексика).
Турнир в Мемфисе проходит с 27 июля по 2 августа. Общий призовой фонд турнира WTA-250 составляет $ 283 тыс.
Турнир вернулся в WTA тур впервые почти за 15 лет, заменив бывший турнир в Кливленде (Огайо).