В Москве с начала 2026 года родились 11 Мирр и два Лионеля

В Москве в этом году родилось 11 девочек, которых назвали Мирра, а также два мальчика, получивших имя Лионель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.

«С начала 2026 года имя Мирра получили 11 девочек в Москве, из них пять родились летом. За этот же период прошлого года в столице появилось пять Мирр. Имя Мирра является редким среди столичных новорождённых. По итогам 2025 года это имя стало 184-м по популярности среди новорождённых девочек. Тогда имя получили 30 девочек. Пик популярности за последние пять лет пришёлся на 2021 год: имя поднялось в рейтинге на 153 строчку», — рассказали в пресс-службе.

Российская теннисистка Мирра Андреева, серебряная медалистка Олимпиады-2024 в парном разряде, 6 июня стала победительницей Открытого чемпионата Франции, впервые выиграв турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Спустя пять дней после триумфа Андреевой, в США, Канаде и Мексике стартовал чемпионат мира по футболу, одним из главных героев которого стал аргентинский нападающий Лионель Месси, завоевавший серебряную награду.

«С начала 2026 года в столице родилось два мальчика, получивших имя Лионель. За последние несколько лет наибольшее количество мальчиков с именем Лионель появилось в столице в 2024 году — тогда это имя дали 10 новорождённым. В прошлом году в столице появилось восемь мальчиков с этим именем», — заключили в пресс-службе.