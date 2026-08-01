Турнир WTA-500, Вашингтон: расписание матчей на 1 августа

Сегодня, 1 августа, на хардовых кортах Вашингтона, США, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон. 1/2 финала. Расписание матчей на 1 августа (время начала — московское)

21:00. Джессика Пегула (США) – Диана Шнайдер (Россия);

22:30. Наоми Осака (Япония) – Александра Эала (Филиппины).

Действующей чемпионкой «пятисотника» в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес, уступившая Александре Эале во втором круге (2:6, 6:7 (1:7)). Соревнования завершатся в воскресенье, 2 августа.