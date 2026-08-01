15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500, Вашингтон: расписание матчей на 1 августа

Турнир WTA-500, Вашингтон: расписание матчей на 1 августа
Комментарии

Сегодня, 1 августа, на хардовых кортах Вашингтона, США, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Теннис. Турнир WTA-500, Вашингтон. 1/2 финала. Расписание матчей на 1 августа (время начала — московское)

21:00. Джессика Пегула (США) – Диана Шнайдер (Россия);
22:30. Наоми Осака (Япония) – Александра Эала (Филиппины).

Действующей чемпионкой «пятисотника» в Вашингтоне является канадка Лейла Фернандес, уступившая Александре Эале во втором круге (2:6, 6:7 (1:7)). Соревнования завершатся в воскресенье, 2 августа.

Сетка турнира в Вашингтоне (ж)ъ
Материалы по теме
Шнайдер взяла российское дерби в Вашингтоне. За финал она сразится с обидчицей Калинской
Шнайдер взяла российское дерби в Вашингтоне. За финал она сразится с обидчицей Калинской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android