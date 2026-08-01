Турнир АТР-500, Вашингтон: расписание матчей на 1 августа

В ночь с 1 на 2 августа на хардовых кортах Вашингтона, США, продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в ночь с субботы на воскресенье.

Теннис. Турнир АТР-500, Вашингтон. Расписание матчей на 2 августа (время начала – московское)

1:30. Брэндон Накашима (США) – Тейлор Фриц (США);

3:00. Рафаэль Ходар (Испания) – Алехандро Табило (Чили).

Действующим чемпионом турнира в Вашингтоне является австралиец Алекс де Минор. Ранее он уступил американцу Брэндону Накашиме в четвертьфинале (6:7 (5:7), 4:6)).