«Это те моменты и атмосфера, ради которых я живу». Шелтон — о поддержке болельщиков

Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, рассказал о впечатлениях от матчей с активной публикой.

– Бен, ты подпитываешься энергией зрителей, а они — твоей. Всё идёт рука об руку. Игра на публику — это то, чему ты научился за эти годы, или тебе всегда было приятно выступать перед большим количеством болельщиков? Сегодня это было особенно заметно.

– Думаю, это было во мне с самого начала. Я бы соврал, если бы сказал, что не использую поддержку, чтобы двигаться вперёд. Зрители помогают в трудные моменты — когда я проигрываю или хочу переломить ход игры. Есть причина, почему я так хорошо играю на американской земле. Энергия заряжает меня на 100%, и, если я использую её правильно, я могу оставаться сосредоточенным, даже когда взвинчен. Так что да, это те моменты и атмосфера, ради которых я живу. Я хочу играть в больших матчах, встречаться с лучшими игроками мира на полных стадионах. Нет лучшего чувства, на мой взгляд. Наверное, именно отсюда и берётся моя любовь к публике, – сказал Шелтон на пресс-конференции турнира ATP-500 в Вашингтоне.