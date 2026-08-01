«Саша Зверев говорил мне, что это замечательный турнир». Шнайдер — о WTA-500 в Вашингтоне

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, почему решила сыграть на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).

– Что повлияло на твоё решение сыграть в Вашингтоне в этом году?

– Честно говоря, я слышала много хороших отзывов от других игроков об этом турнире, и Саша [Зверев] тоже говорил мне, что турнир замечательный, а город красивый. В этом году перерыв между Уимблдоном и хардовой серией показался мне немного большим. Честно говоря, я люблю играть турниры. Я чувствую, что если я тренируюсь больше двух недель, то меня перегружают тренировки, и я начинаю скучать по матчам, по соревнованиям, по путешествиям, по адреналину от игр. Для меня на самом деле лучше быть в ритме турниров, чем много тренироваться без них, – сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Параллельно с женским турниром в Вашингтоне проводится мужской турнир категории ATP-500.