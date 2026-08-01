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Фриц прокомментировал победу над Михельсеном в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Фриц прокомментировал победу над Михельсеном в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над соотечественником Алексом Михельсеном в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Вашингтоне (6:1, 3:6, 7:6 (8:6)).

Вашингтон (м). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 23:25 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
1 		6 6 6
         
Алекс Михельсен
40
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«Старался делать то, что, как мне казалось, я могу сделать и не переусердствовать. В третьем сете на тай-брейке не удалось сыграть так, как хотелось бы. Я бы понял, почему проиграл, если бы это случилось – не было достаточного количества первой подачи, в некоторые моменты, где мог быть поагрессивнее, не делал этого. Определённо, всё могло быть лучше.

[Медицинский тайм-аут] был из-за моего левого колена. Его как-то заклинило. Мяч летел за спину, я поскользнулся и упал в угол. Боль острая – не знаю, как это описать. Я могу вполне быстро ходить, но если бы не вызвал в тот момент врача, то провалил бы матч», — приводит слова Фрица официальный сайт турнира в Вашингтоне.

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