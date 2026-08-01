15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Случилось то же, что было в Далласе». Фриц — о рецидиве проблем с коленом

«Случилось то же, что было в Далласе». Фриц — о рецидиве проблем с коленом
Комментарии

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц подробнее рассказал о проблеме с коленом, из-за которой он брал медицинский тайм-аут в 1/4 финала «пятисотника» в Вашингтоне.

Вашингтон (м). 1/4 финала
31 июля 2026, пятница. 23:25 МСК
Тейлор Фриц
10
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
1 		6 6 6
         
Алекс Михельсен
40
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«У меня случилось то же самое, что было в Далласе с правым коленом. Прямо в точности та же травма, то же место, очень острая боль. Скорее это просто обострение. Так как это уже происходило в Далласе, я был уверен, мне просто нужно было обратиться к физиотерапевту. Нужно было немного поработать над этим, потом сыграть один-два гейма, и мне бы полегчало, потому что такое со мной уже случалось. Когда я трогаю колено, оно ощущается странно. Боль очень острая, а потом она словно проходит. После смены сторон, ещё через четыре гейма, это перестало быть проблемой. Думаю, всё в порядке», — приводит слова Фрица пресс-служба турнира в Вашингтоне.

Материалы по теме
Шнайдер взяла российское дерби в Вашингтоне. За финал она сразится с обидчицей Калинской
Шнайдер взяла российское дерби в Вашингтоне. За финал она сразится с обидчицей Калинской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android