«Случилось то же, что было в Далласе». Фриц — о рецидиве проблем с коленом

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц подробнее рассказал о проблеме с коленом, из-за которой он брал медицинский тайм-аут в 1/4 финала «пятисотника» в Вашингтоне.

«У меня случилось то же самое, что было в Далласе с правым коленом. Прямо в точности та же травма, то же место, очень острая боль. Скорее это просто обострение. Так как это уже происходило в Далласе, я был уверен, мне просто нужно было обратиться к физиотерапевту. Нужно было немного поработать над этим, потом сыграть один-два гейма, и мне бы полегчало, потому что такое со мной уже случалось. Когда я трогаю колено, оно ощущается странно. Боль очень острая, а потом она словно проходит. После смены сторон, ещё через четыре гейма, это перестало быть проблемой. Думаю, всё в порядке», — приводит слова Фрица пресс-служба турнира в Вашингтоне.