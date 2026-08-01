«Почему вы не выигрываете каждый ТБШ?» Пегула — о давлении на американских теннисистов

Третья ракетка мира Джессика Пегула высказалась о давлении, с которым сталкиваются американские теннисисты из-за завышенных ожиданий болельщиков и прессы.

– Бен [Шелтон] говорил о давлении на американских игроков в США, особенно на сеяных. Я хочу узнать твоё мнение на этот счёт. Не только здесь, но и в целом на турнирах в США, меняется ли твой ментальный настрой?

– Не знаю, чувствую ли я такое давление, потому что нас много, думаю, нам немного легче. Когда кто-то проигрывает, обычно есть кто-то ещё в сетке, кто может выиграть. Честно говоря, я благодарна, что нас так много, когда я являюсь топ-игроком. Не могу представить давление, которое испытывали Серена или Винус Уильямс. Они были не только великими чемпионами, но и, выходя на американскую серию, чувствовали, что должны выигрывать US Open каждый раз. Так что я рада, что я не одна. Думаю, мы все разделяем это давление, и от этого становится легче. Об этом много говорят, ведь нас немало. В прессе всегда пишут: «Американский теннис хорош, но, кроме Кори Гауфф, которая выиграла «Ролан Гаррос» и US Open, никто из американских теннисистов не выигрывал турниры «Большого шлема» в последнее время». Иногда я чувствую давление на всех нас: «Вас так много. Почему вы не выигрываете каждый «Шлем»?» Вот где чувствуется давление. Очевидно, парням тяжелее бороться с Янником Синнером, Карлосом Алькарасом и Сашей Зверевым, – сказала Пегула на пресс-конференции турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).