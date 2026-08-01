Диана Шнайдер вышла в 15-й в карьере полуфинал турнира WTA после победы над Самсоновой

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер благодаря победе в четвертьфинале «пятисотника» в Вашингтоне над соотечественницей Людмилой Самсоновой, занимающей в мировом рейтинге 70-е место, вышла в свой 15-й в карьере полуфинал на турнирах WTA. Встреча двух россиянок в столице США завершилась уверенной победой Шнайдер со счётом 6:3, 6:4.

В полуфинале Шнайдер сразится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Начало встречи запланировано на 21:00 мск в субботу, 1 августа.

Наиболее крупным достижением в карьере Дианы Шнайдер в одиночном разряде является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2026 году.