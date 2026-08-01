«Раздражает, что на каждом турнире они могут быть разными». Пегула — о качестве мячей

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала мнение теннисистов о том, что качество мячей сильно ухудшилось за последние годы.

– Хочу спросить о теме, которую парни часто обсуждают: о качестве мячей и о том, что оно ухудшилось за последние годы. Тейлор Фриц может говорить об этом часами.

– Да (смеётся).

– Я не слышал, чтобы женщины обсуждали это так же часто, но мне интересно твоё мнение. Это проблема и для WTA?

– О боже, конечно. Это сложно. Есть разные производители, и в разных странах одни и те же мячи могут ощущаться по-разному, потому что производятся на разных заводах. Покрытие корта тоже влияет на то, как мяч взаимодействует с поверхностью. Иногда мячи нормальные, но на харде они быстро изнашиваются. Погода — жара, влажность или прохлада — тоже влияет на их поведение. Слишком много переменных. Даже день ото дня мячи могут лететь по-разному: вчера было жарко, сегодня прохладно. Раздражает, что на каждом турнире могут быть разные мячи. Я знаю, что мужчины играли тремя разными мячами за три недели — это безумие. Спроси любого спортсмена из другого вида спорта, и он скажет: «Вы шутите? Так не бывает». Это звучит глупо, но это имеет большое значение.

Мы, девушки, тоже обсуждаем мячи, потому что они влияют на травмы. Возможно, мы меньше и не такие сильные, как мужчины. Мы видели данные по травмам при разных типах мячей. Было ли больше травм запястий, плеч, локтей? Кажется, да. Так что здоровье игроков — главная забота. Постоянная смена мячей — это нагрузка на организм. Хорошо это или плохо? Мы надеемся на меньшее количество смен и более стабильные мячи, потому что качество сильно упало за последние шесть лет. Я знаю, что US Open работает над тем, чтобы использовать одни и те же мячи для мужчин и женщин, – сказала Пегула на пресс-конференции WTA-500 в Вашингтоне.