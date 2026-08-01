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Джессика Пегула — Диана Шнайдер: история встреч перед полуфиналом WTA-500 в Вашингтоне

Джессика Пегула — Диана Шнайдер: история встреч перед полуфиналом WTA-500 в Вашингтоне
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Сегодня, 1 августа, на хардовых кортах Вашингтона, США, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и представительница России Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 18-е место. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Пегула ведёт 3-0 по личным встречам (2-0 на харде). Джессика выиграла со счётом 6:4, 6:3 в полуфинале «тысячника» в Торонто в 2024 году, 6:4, 6:2 в четвёртом круге US Open того же года и 3:6, 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира в Чарльстоне весной 2026 года.

Действующая победительница турнира в Вашингтоне — канадка Лейла Фернандес.

Сетка турнира в Вашингтоне (ж)
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