Джессика Пегула — Диана Шнайдер: история встреч перед полуфиналом WTA-500 в Вашингтоне

Сегодня, 1 августа, на хардовых кортах Вашингтона, США, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула и представительница России Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 18-е место. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

Пегула ведёт 3-0 по личным встречам (2-0 на харде). Джессика выиграла со счётом 6:4, 6:3 в полуфинале «тысячника» в Торонто в 2024 году, 6:4, 6:2 в четвёртом круге US Open того же года и 3:6, 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира в Чарльстоне весной 2026 года.

Действующая победительница турнира в Вашингтоне — канадка Лейла Фернандес.