Стали известны подробности по делу Маркеты Вондроушовой

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) опубликовало 58-страничное решение по делу чемпионки Уимблдона-2023 чешки Маркеты Вондроушовой. Теннисистка дисквалифицирована на четыре года за отказ пройти внесоревновательный допинг-контроль. Отстранение действует до 21 июня 2030 года.

По заявлениям спортсменки, офицер ITIA прибыл к ней домой для взятия проб, но она не открыла дверь, сославшись на нарушение процедуры и опасения за свою безопасность. Однако в решение ITIA опровергает данную версию.

«Около 20:05 офицеру удалось связаться с теннисисткой через домофон. Во время первого разговора спортсменка отказалась открыть дверь и сказала, что должна позвонить своему агенту, поскольку не понимала, что происходит: ранее её никогда не тестировали дома за пределами указанного 60-минутного интервала».

В ту же минуту Вондроушова написала своему бойфренду Эндрю Полсону: «Тут звонит какая-то #### из допинг-контроля», – написано в решении ITIA.

Трибунал счёл, что эта переписка доказывает: Маркета осознавала, кто к ней пришёл и с какой целью. Единственным возражением теннисистки было то, что проверка проводилась за пределами заявленного временного окна. Судьи приняли версию офицера, признав уведомление о проверке надлежащим, а отказ Вондроушовой — осознанным.

Несмотря на то что суд согласился с наличием у спортсменки тревоги и стресса, эти обстоятельства не были признаны достаточными для оправдания отказа от сдачи проб.