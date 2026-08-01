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Козырева в паре с Ламсден выиграли титул на турнире WTA-250 в Мемфисе в парном разряде

Козырева в паре с Ламсден выиграли титул на турнире WTA-250 в Мемфисе в парном разряде
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Дуэт российской теннисистки Марии Козыревой и представительницы Великобритании Майи Ламсден выиграл титул на турнире категории WTA-250 в Мемфисе. В финале спортсменки одолели пару австралийки Майи Джойнт и Чань Хаочин из Тайваня. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

По ходу матча Козырева/Ламсден не сделали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Джойнт/Хаочин подали навылет два раза, сделали три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти.

Для россиянки титул стал первым в карьере на уровне WTA.

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