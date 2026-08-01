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Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати

Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати
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Стали известны фамилии теннисистов, получивших уайлд-кард на «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт в США с 11 по 23 августа. Список опубликовала пресс-служба АТР у себя на официальном сайте.

Так, в число спортсменов вошли Джек Дрейпер (Великобритания), Стэн Вавринка (Швейцария), Григор Димитров (Болгария), Гаэль Монфис (Франция). Дрейпер, помимо этого, имеет уайлд-кард для участия в ближайшем «Мастерсе» в Монреале.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Цинциннати является испанец Карлос Алькарас. В прошлом году он стал чемпионом турнира на снятии итальянца Янника Синнера с финального матча при счёте 0:5 в первом сете.

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