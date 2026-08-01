«Упорная работа начинает давать плоды». Ходар — о предстоящем попадании в топ-20

Испанский теннисист Рафаэль Ходар, являющийся 24-й ракеткой мира, прокомментировал свой предстоящий дебют в топ-20 рейтинга после победы над итальянцем Лоренцо Музетти (15-й номер рейтинга) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Счёт встречи – 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Ходара.

«Звучит замечательно. Вся упорная работа, которую я проделываю на тренировках и турнирах, начинает давать плоды. Я всегда пытаюсь показывать свой максимум, хотя мне ещё предстоит многому научиться. Поэтому надо совершенствоваться дальше.

Я плохо начал матч, и Лоренцо взял первый сет 6:1. Надо было психологически перезагрузиться. Думаю, я прекрасно справился с этим, особенно на старте второго сета. Я отлично подавал, и это помогло выиграть два последующих сета. Очень доволен тем, как перестроился во время матча», – сказал Ходар в интервью на корте после матча.