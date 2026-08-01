15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко опубликовала трогательный пост по итогам дня рождения

Виктория Азаренко опубликовала трогательный пост по итогам дня рождения
Комментарии

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала у себя на странице в соцсети пост по итогам прошедшего дня рождения. 31 июля Виктории исполнилось 37 лет.

«Этот день рождения ощущался иначе. По пути с пилатеса домой я поймала себя на мысли, насколько особенное чувство – быть окружённым семьёй и друзьями. Я спросила маму и папу, когда мы последний раз были все вместе на мой день рождения, и никто из нас не смог вспомнить. Это сделало сегодняшний день ещё более особенным.

Впервые за долгое время я не загадывала желаний. Просто чувствовала благодарность. Благодарность за то, что нахожусь здесь и сейчас, наслаждаюсь моментом и ценю людей рядом. Также я какое-то время провела вдали от глаз публики, и это подарило мне возможность наслаждаться тихими и личными моментами, а также семьёй, чего мне не удавалось в детстве. Эти моменты стали для меня невероятно значимыми.

Всем, кто сегодня нашёл время меня поздравить, говорю «спасибо». Каждое сообщение значит очень много, я искренне благодарна. Вот и ещё один год, когда я здесь и сейчас – ценю мелочи и создаю воспоминания с любимыми людьми», — написала Азаренко.

Материалы по теме
Шаповалов поздравил жену с днём рождения после победы на старте турнира в Лос-Кабосе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android