Виктория Азаренко опубликовала трогательный пост по итогам дня рождения

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала у себя на странице в соцсети пост по итогам прошедшего дня рождения. 31 июля Виктории исполнилось 37 лет.

«Этот день рождения ощущался иначе. По пути с пилатеса домой я поймала себя на мысли, насколько особенное чувство – быть окружённым семьёй и друзьями. Я спросила маму и папу, когда мы последний раз были все вместе на мой день рождения, и никто из нас не смог вспомнить. Это сделало сегодняшний день ещё более особенным.

Впервые за долгое время я не загадывала желаний. Просто чувствовала благодарность. Благодарность за то, что нахожусь здесь и сейчас, наслаждаюсь моментом и ценю людей рядом. Также я какое-то время провела вдали от глаз публики, и это подарило мне возможность наслаждаться тихими и личными моментами, а также семьёй, чего мне не удавалось в детстве. Эти моменты стали для меня невероятно значимыми.

Всем, кто сегодня нашёл время меня поздравить, говорю «спасибо». Каждое сообщение значит очень много, я искренне благодарна. Вот и ещё один год, когда я здесь и сейчас – ценю мелочи и создаю воспоминания с любимыми людьми», — написала Азаренко.