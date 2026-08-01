«У меня не было выбора». Анна Пушкарёва — о том, как начала играть в теннис

Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 россиянка Анна Пушкарёва поделилась воспоминаниями о теннисе из детства.

– Давай поговорим о твоём детстве. Как началась твоя любовь к теннису? Ты же из Владивостока. Тебе было пять-шесть лет, когда ты начала играть. Помнишь что-то?

– У меня папа тренер. Меня привели на корт по факту, у меня не было выбора. Но потом я, конечно, включилась в процесс. Я играю с самого детства, у меня до сих пор самая старая модель Pure Drive (линия теннисных ракеток бренда Babolat Pure Drive. – Прим. «Чемпионата»). То есть я играю сейчас той же ракеткой.

Ещё помню, что в детстве мы играли на корте, который находился прямо между дворами. Это был один корт, общественный, и никто на нём не играл. Покрытие там очень старое. Наверное, если бы кто-то из москвичей увидел – ужаснулся бы и сказал, что это непригодное покрытие. Но у нас до сих пор на нём играют (смеётся), – сказала Пушкарёва в видео на YouTube-канале «Больше!».