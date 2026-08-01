Даниил Медведев провёл тренировку перед стартом «Мастерса» в Монреале

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл тренировку на хардовых кортах Монреаля перед стартом «Мастерса». Видео, на котором россиянин отрабатывает на харде удары, опубликовала пресс-служба турнира в Канаде у себя на странице в соцсети. Вместе с Медведевым на тренировке присутствует бельгиец Александр Блокс, занимающий в рейтинге АТР 32-е место.

Медведев на предстоящем «Мастерсе», который стартует 3 августа, начнёт выступление со второго круга. Его первым соперником станет победитель матча между Джованни Мпетчи Перрикаром (Франция) и Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды).