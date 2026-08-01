Стефанос Циципас впервые с 2018-го будет играть в квалификации «Мастерса»

51-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с 2018 года должен будет сыграть в квалификации турнира категории «Мастерс» для попадания в основную сетку. Греку предстоит пройти отборочные этапы на турнирах в Монреале и Цинциннати.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Монреале начнутся 3 августа, турнира в Цинциннати — 11 августа.

На минувшем «пятисотике» в Вашингтоне Циципас не смог выйти во второй круг, уступив на старте турнира Алексу де Минору (4:6, 6:3, 3:6). 19 июля грек выиграл титул на турнире АТР-250 в Гштааде. Для 27-летнего Циципаса он стал 13-м в карьере и первым в текущем сезоне-2026.