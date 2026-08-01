«В первом матче я сыграла гейм, потом девочка снялась». Пушкарёва – о дебютном турнире

Обладательница одного юниорского титула «Большого шлема» россиянка Анна Пушкарёва рассказала о своём первом турнире.

– А есть ли воспоминания о первых турнирах?

– Ну, обрывочные воспоминания. Забавный факт – в моём самом первом матче я сыграла один гейм, потом девочка снялась. Она сказала: «Играть не буду». И я подумала, что у меня потом и дальше так будет. Но, к сожалению, я очень расстроилась, когда в следующем матче я выиграла первый гейм, а соперница не снялась. Это, наверное, самое яркое воспоминание. Я тот турнир выиграла, кстати (смеётся), – сказала Пушкарёва в видео на YouTube-канале «Больше!».

В этом году Анна Пушкарёва выиграла Уимблдон-2026 среди юниоров.