15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В первом матче я сыграла гейм, потом девочка снялась». Пушкарёва – о дебютном турнире

«В первом матче я сыграла гейм, потом девочка снялась». Пушкарёва – о дебютном турнире
Комментарии

Обладательница одного юниорского титула «Большого шлема» россиянка Анна Пушкарёва рассказала о своём первом турнире.

– А есть ли воспоминания о первых турнирах?
– Ну, обрывочные воспоминания. Забавный факт – в моём самом первом матче я сыграла один гейм, потом девочка снялась. Она сказала: «Играть не буду». И я подумала, что у меня потом и дальше так будет. Но, к сожалению, я очень расстроилась, когда в следующем матче я выиграла первый гейм, а соперница не снялась. Это, наверное, самое яркое воспоминание. Я тот турнир выиграла, кстати (смеётся), – сказала Пушкарёва в видео на YouTube-канале «Больше!».

В этом году Анна Пушкарёва выиграла Уимблдон-2026 среди юниоров.

Материалы по теме
«У меня не было выбора». Анна Пушкарёва — о том, как начала играть в теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android