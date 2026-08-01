Пушкарёва — о календаре турниров: не понимаю, в какой момент нужно впихивать отдых

Победительница Уимблдона-2026 среди юниоров Анна Пушкарёва рассказала, что её больше всего раздражает в теннисе.

– Скажи, что тебя в теннисе бесит?

– Даже не знаю, что конкретно выделить (смеётся). Наверное, что у нас турниры весь сезон идут подряд и непонятно, в какой момент ты должен отдохнуть. У нас очень короткое межсезонье. Мы живём в том же графике, что и про-игроки. У нас даже отдых не месяц, а неделя, потому что потом ты готовишься к Австралии [Australia Open] и этой серии, и до этого у нас там куча турниров. Я до сих пор не понимаю, в какой момент нужно впихивать отдых, – сказала Пушкарёва в видео на YouTube-канале «Больше!».