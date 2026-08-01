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«И как мне играть, если у меня судорога?» Пушкарёва — о теннисных правилах

«И как мне играть, если у меня судорога?» Пушкарёва — о теннисных правилах
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Победительница юниорского Уимблдона-2026 российская теннисистка Анна Пушкарёва рассказала, что она изменила бы в теннисных правилах.

– Если бы можно было что-то изменить в правилах тенниса, что бы ты изменила?
– Ну, я считаю не совсем корректным правило о том, что нельзя вызывать врача при судорогах. Потому что это медицинская проблема, и как мне играть, если у меня судорога? Что мне сделать? Я считаю, что это странное правило. Не нашла ни одного аргумента в его пользу. К тому же это серьёзная проблема: ты не можешь контролировать какую-то часть своего тела. Ты не можешь играть, когда у тебя отказывает какая-то часть тела.

– А в юниорском туре судороги – это тоже проблема?
– Да. Ну, у мальчиков чаще. Они там валяются на корте, схватившись за ногу, – сказала Пушкарёва в видео на YouTube-канале «Больше!».

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