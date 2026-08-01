Денис Шаповалов стал вторым финалистом турнира АТР-250 в Лос-Кабосе

68-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов стал вторым финалистом турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе, одолев в 1/2 финала соперника из Великобритании Кэмерона Норри, занимающего в мировом рейтинге 39-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

По ходу матча Норри сделал один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Шаповалов подал навылет девять раз, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В финале соперником Шаповалова станет француз Артюр Жа, одолевший в полуфинале Коулмана Вона из Гонконга.