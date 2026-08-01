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Кэмерон Норри — Денис Шаповалов, результат матча 1 августа 2026, счёт 1:2, 1/2 финала; ATP 250 Лос-Кабос

Денис Шаповалов стал вторым финалистом турнира АТР-250 в Лос-Кабосе
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68-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов стал вторым финалистом турнира категории АТР-250 в Лос-Кабосе, одолев в 1/2 финала соперника из Великобритании Кэмерона Норри, занимающего в мировом рейтинге 39-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

Лос-Кабос. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 08:00 МСК
Кэмерон Норри
39
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Денис Шаповалов
68
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

По ходу матча Норри сделал один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Шаповалов подал навылет девять раз, сделал три двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми.

В финале соперником Шаповалова станет француз Артюр Жа, одолевший в полуфинале Коулмана Вона из Гонконга.

Сетка турнира АТР-250 в Лос-Кабосе
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