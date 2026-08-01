Результаты матчей турнира АТР-250 в Лос-Кабосе за 1 августа

В ночь с 31 июля на 1 августа в Лос-Кабосе продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые прошли в ночь с пятницы на субботу.

Теннис. Турнир АТР-250, Лос-Кабос. 1/2 финала Результаты матчей 1 августа

Коулман Вон (Гонконг) – Артюр Жа (Франция) – 6:7 (7:9), 3:6;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Денис Шаповалов (Канада) – 3:6, 7:5, 6:4.

Денис Шаповалов в финальном матче будет защищать титул на этом турнире, так как стал его победителем год назад. Его матч с Артюром Жа запланирован на 6:00 мск в воскресенье, 2 августа.