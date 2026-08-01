Определились финалисты турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Сегодня, 1 августа, состоялись полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе, Мексика. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые поборются за титул.

В первом матче 1/2 финала 127-я ракетка мира француз Артюр Жа переиграл представителя Гонконга Коулмана Вона, который занимает 108-е место в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Во втором полуфинале канадский теннисист Денис Шаповалов, находящийся на 68-й строчке рейтинга ATP, обыграл 39-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

Таким образом, в финале турнира в Лос-Кабосе сыграют Артюр Жа и Денис Шаповалов.