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Определились финалисты турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Определились финалисты турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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Сегодня, 1 августа, состоялись полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе, Мексика. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые поборются за титул.

В первом матче 1/2 финала 127-я ракетка мира француз Артюр Жа переиграл представителя Гонконга Коулмана Вона, который занимает 108-е место в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

Лос-Кабос. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 05:40 МСК
Коулман Вон
108
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		3
7 9 		6
         
Артюр Жа
127
Франция
Артюр Жа
А. Жа

Во втором полуфинале канадский теннисист Денис Шаповалов, находящийся на 68-й строчке рейтинга ATP, обыграл 39-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

Лос-Кабос. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 08:00 МСК
Кэмерон Норри
39
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Денис Шаповалов
68
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Таким образом, в финале турнира в Лос-Кабосе сыграют Артюр Жа и Денис Шаповалов.

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