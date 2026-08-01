Определились финалисты турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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Сегодня, 1 августа, состоялись полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе, Мексика. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые поборются за титул.
В первом матче 1/2 финала 127-я ракетка мира француз Артюр Жа переиграл представителя Гонконга Коулмана Вона, который занимает 108-е место в мировом рейтинге. Матч закончился со счётом 7:6 (9:7), 6:3.
Лос-Кабос. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 05:40 МСК
108
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
127
Артюр Жа
А. Жа
Во втором полуфинале канадский теннисист Денис Шаповалов, находящийся на 68-й строчке рейтинга ATP, обыграл 39-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.
Лос-Кабос. 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 08:00 МСК
39
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
68
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Таким образом, в финале турнира в Лос-Кабосе сыграют Артюр Жа и Денис Шаповалов.
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