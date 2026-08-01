15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Вашингтоне

Пегула — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Вашингтоне
Комментарии

Сегодня, 1 августа, в Вашингтоне, США, состоится матч 1/2 финала турнира категории WTA-500 между российской теннисисткой Дианой Шнайдер, занимающей 18-е место в мировом рейтинге, и третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча между Шнайдер и Пегулой.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
18
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Стоит отметить, что счёт личных встреч между теннисистками 3-0 в пользу Джессики. Она одержала победу в четвёртом круге US Open — 2024 со счётом 6:4, 6:2, выиграла в полуфинале «Мастерса» в Торонто в том же году (6:4, 6:3), а также сумела одолеть Диану со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в четвертьфинале Чарльстона этой весной.

Турнир WTA-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа.

Календарь турнира в Вашингтоне
Сетка турнира в Вашингтоне
Материалы по теме
Шнайдер взяла российское дерби в Вашингтоне. За финал она сразится с обидчицей Калинской
Шнайдер взяла российское дерби в Вашингтоне. За финал она сразится с обидчицей Калинской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android