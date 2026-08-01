Пегула — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 1 августа, в Вашингтоне, США, состоится матч 1/2 финала турнира категории WTA-500 между российской теннисисткой Дианой Шнайдер, занимающей 18-е место в мировом рейтинге, и третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча между Шнайдер и Пегулой.
Вашингтон (ж). 1/2 финала
01 августа 2026, суббота. 21:00 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
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18
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Стоит отметить, что счёт личных встреч между теннисистками 3-0 в пользу Джессики. Она одержала победу в четвёртом круге US Open — 2024 со счётом 6:4, 6:2, выиграла в полуфинале «Мастерса» в Торонто в том же году (6:4, 6:3), а также сумела одолеть Диану со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в четвертьфинале Чарльстона этой весной.
Турнир WTA-500 в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа.
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