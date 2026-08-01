Себастьян Корда сообщил, что перенёс операцию на спине

Бывшая 15-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда в социальных сетях сообщил, что перенёс операцию на спине.

Фото: Из личного архива Себастьяна Корды

«Прошло четыре месяца вне корта — я боролся с болью в спине и сильным давлением на седалищный нерв.

После разных методов лечения мы решились на быструю операцию, которая наконец сняла боль. Какое облегчение! Огромное спасибо доктору Куреши и его команде.

Теперь пора восстанавливаться, набрать форму и возвращаться к работе. Спасибо всем за поддержку. Увидимся скоро!» — написал Корда в социальных сетях.

Последний раз Себастьян Корда выступал на турнирах ATP на «Мастерсе» в Майами, где в четвёртом круге уступил испанцу Мартину Ландалусу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 4:6. В рейтинге ATP сейчас он занимает 59-ю строчку.